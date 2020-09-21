Генсек ООН назвав головні проблеми, що загрожують світу

Світу загрожує цілий комплекс глобальних проблем – від кліматичної катастрофи й гендерної нерівності до ненависті й політичної напруженості, подолати які можливо тільки, якщо об'єднатися разом.

Про це заявив у понеділок під час відкриття сегменту зустрічей високого рівня 75-ї Генасамблеї ООН генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Після прийняття Пекінської платформи дій гендерна нерівність залишається найсерйознішою проблемою у сфері прав людини в усьому світі", - наголосив Гутерреш.

Водночас, за його словами, "насувається кліматична катастрофа, руйнується біорізноманіття, знову зростає загроза злиднів, поширюється ненависть, посилюється геополітична напруженість".

Окреме занепокоєння викликає ядерна зброя, яка "залишається у стані підвищеної бойової готовності". До того ж, підкреслив генсек, новаторські технології відкривають нові колосальні можливості, але водночас вони зробили світ уразливим до нових загроз.

"Пандемія COVID-19 оголила всі основні фактори уразливості сучасного світу", - наголосив генеральний секретар. У цьому зв'язку він закликав світ об'єднатися й разом протистояти глобальним викликам.

"Впоратися ми зможемо, якщо тільки поєднаємо наші зусилля. Сьогодні ми маємо забагато комплексних проблем і надто мало багатосторонніх рішень",- наголосив Гутерреш.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї. Зазвичай на цю подію до штаб-квартири ООН з'їжджаються глави держав та урядів з усього світу, які виступають з трибуни, проводять багатосторонні й двосторонні зустрічі. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

Фото: UN Photo/Cia Pak