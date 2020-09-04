На 75-ій сесії Генасамблеї ООН розглянуть ситуацію на окупованих територіях України – Джапарова

До порядку денного 75-ї сесії ГА ООН включили питання ситуації на окупованих територіях України, над чим працювало МЗС України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про «нас там нет» та «Кримнаш», - написала Джапарова.

Раніше Джапарова повідомляла, що українські дипломати працюють над включенням до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» і планують внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій по Криму.

Згідно з графіком заходів високого рівня нової сесії Генасамблеї в Нью-Йорку, 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї, 21 вересня – урочисте відзначення 75-ї річниці створення ООН, 22 вересня – початок загальних дебатів.

Щороку у вересні в Нью-Йорку розпочинається чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент "високих зустрічей" за участю глав держав та урядів країн-членів ООН.