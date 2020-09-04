Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня - Мендель

Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель.

"Попри пандемію коронавірусу у світі та скасування чималої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, нині ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня. Виступ Президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться у другій половині дня", - зазначила речниця Президента.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з графіком заходів високого рівня нової сесії Генасамблеї в Нью-Йорку, 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї, 21 вересня – урочисте відзначення 75-ї річниці створення ООН, 22 вересня – початок загальних дебатів.

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Щороку у вересні в Нью-Йорку розпочинається нова, чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент "високих зустрічей" за участю глав держав та урядів країн-членів ООН.