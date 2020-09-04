На Генасамблею ООН готують матеріали про екологічну катастрофу в окупованому Криму - правозахисник

Правозахисники готують матеріали для підготовки резолюції Генеральної асамблеї ООН в контексті екологічної катастрофи в Криму через дії окупантів.

Як передає Укрінформ, про це в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дім» повідомив керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Основними причинами, які призводять до численних екологічних проблем на півострові, він назвав, з-поміж іншого, неконтрольований видобуток щебеню і піску, вирубування дерев і чагарників.

Зокрема, він вказав на руйнівні наслідки для екології Криму від будівництва траси «Таврида». Так, в результаті варварського видобування піску зруйнована Нижньо-Чурбаська коса, що призводить до збільшення концентрації хімічних речовин у Чорному морі, наголосив він.

Крім того, за даними активіста, неконтрольований видобуток щебеню для будівництва траси призвів до руйнування природної стіни, яка розділяє північний і південний Крим.

«Ми фіксуємо, ми писали про це неодноразово, ми про це і пишемо, і зараз готуємо матеріали для резолюції Генеральної асамблеї ООН в контексті екологічної катастрофи в Криму через дії окупанта», - сказав керівник Кримськотатарського ресурсного центру.

Як повідомлялося, будівництво траси «Таврида», довжина якої становить 250 км, почалося в окупованому Криму в 2017 році. Вона простягається від Керчі до Севастополя.

Під будівництво у кримчан вилучили близько двох тисяч земельних ділянок.