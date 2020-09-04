У тюрмах РФ та окупованого Криму - 135 політв’язнів-українців

У місцях несвободи на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях в Криму перебувають 135 громадян України, які мають статус політичних в’язнів.

Про це Укрінформу повідомили в офісі Уповноваженого ВР з прав людини.

«Варто зауважити, що на сьогодні 135 наших громадян переслідуються країною-агресором за політичними мотивами», - йдеться у повідомленні офісу Омбудсмена.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у липні в інтерв'ю Укрінформу заявила, що станом на 22 липня ця кількість становила 132 особи. З них 76 – це кримські татари. При цьому вона зауважила, що рік тому, 7 вересня у російських в’язницях і в Криму незаконно утримували 115 осіб.

Денісова також уточнила, що серед політв'язнів Кремля є й ті, кому як запобіжні заходи обрано обмеження у пересуванні з Криму до тієї частини України, яка контролюється її урядом.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Кабінет міністрів України під час засідання Міжвідомчої комісії ухвалив рішення про виплату грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн., 10 родинам громадян України, які незаконно ув’язнені Російською Федерацією та 18 звільненим з полону особам.