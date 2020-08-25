Родичі політв’язнів Кремля звернулися до Мааса по допомогу

Родичі громадян України, яких російська влада незаконно утримує у місцях несвободи, звернулися з листом до глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, де просять актуалізувати питання звільнення українських політв’язнів на майбутній зустрічі у нормандському форматі.

Про це повідомляє Укрінформ, у розпорядженні якого є копія листа ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля".

Родичі бранців Москви нагадали про невиконання Російською Федерацією домовленостей, досягнутих на зустрічі вищого рівня у нормандському форматі 9 грудня 2019 року. "Тоді було вирішено, що до 31 грудня 2019 року має відбутися обмін у форматі "всіх на всіх". Цей пункт домовленостей виконаний не був", - наголосили вони.

Крім того, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у світі рідні політв’язнів висловили стурбованість щодо захисту життя та здоров’я українських громадян, які незаконно утримуються в російських в’язницях. "Інформацію про кроки, що здійснюються у напрямку захисту політв’язнів від пандемії коронавірусу, РФ не надає", - зазначили вони.

Рідні бранців Кремля також зауважили, що минуло 11 місяців з моменту останнього звільнення українських політв’язнів у РФ, але попри публічні заяви з боку представників української влади, вони не мають інформації щодо перспектив звільнення їх рідних. "Взимку 2020 року Президент Володимир Зеленський та представники Офісу Президента висловили впевненість, що суспільству скоро буде надана інформація про дати можливого обміну та імена тих політв’язнів, які потрапили до списку на обмін. Втім за пів року, що минули з того моменту, обіцяною інформацією не поділилися навіть з родичами політв’язнів", - йдеться у листі.

Рідні політв’язнів дорікнули владі, що не можуть "звикнути до того, що подібні "анонси" не справджуються". "Кожна така заява спочатку запалює в наших серцях надію на повернення рідних, однак відсутність результату щоразу нещадно їх розбиває", - пишуть вони.

За їх словами, "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" кілька місяців поспіль намагається контактувати з Офісом Президента для того, щоб дізнатися, на якому етапі перебувають перемовини щодо звільнення політв’язнів, як і ким формуються списки, а також розповісти про нагальні проблеми, з якими зіштовхуються родичі бранців Кремля й у вирішенні яких держава зобов’язана допомагати, але "комунікація має бутафорний характер". "Робочі групи, що мають займатися питанням звільнення політв’язнів та допомоги членам їхніх родин, фактично не функціонують. Попри певні спроби діалогу, ми жодного разу не отримали конструктивних відповідей на наші запитання та запити", - зазначають в об’єднанні.

ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" звернулася до голови Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Мааса із проханням, на наступній зустрічі у нормандському форматі, що відбудеться 28 серпня 2020 року, актуалізувати питання звільнення українських політв’язнів в РФ, наполягати на необхідності забезпечення надійного захисту їх життя і здоров’я у зв’язку із пандемією коронавірусу та вимагати у Росії виконання досягнутих у грудні 2019 року домовленостей. Крім того, в об’єднанні просять нагадати українській владі про необхідність роботи над вирішенням нагальних проблем врегулювання соціальної та правової допомоги незаконно засудженим у Росії громадянам України, а також членам їхніх сімей та повідомити Офіс Президента про необхідність встановлення перманентної комунікації з рідними бранців Кремля.

Представники громадської організації передали свого листа в посольство Німеччини у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з інформацією Уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. 112 – незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання.