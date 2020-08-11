Звільнення політв’язнів: Джапарова пропонує Клименту приєднатися до міжнародної платформи

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова запропонувала главі Кримської єпархії ПЦУ митрополиту Клименту приєднатися до Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв'язнів.

Як передає Укрінформ, про це Джапарова повідомила у Фейсбуці після зустрічі з Климентом.

"Запросила Владику приєднатись до Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв'язнів, установчі збори якої відбулись 1 липня ц.р. Цей формат є додатковим інструментом тиску на РФ, мета яких - захист та звільнення громадян України - бранців Кремля. Напрацювали дуже чіткий план спільних дій та заходів", - написала вона.

Джапарова поінформувала, що мала довгу та відверту розмову із митрополитом Кримської єпархії ПЦУ Климентом про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму. Вона констатувала, що це триває з 2014 року, але водночас відзначила, що увага до релігійних свобод та утисків в умовах окупації перебуває на достатнього високому рівні уваги міжнародної спільноти. У цьому контексті перший заступник міністра нагадала, що, зокрема, 10 червня Держдеп США оприлюднив звіт, де міститься розділ, присвячений гонінням ПЦУ та інших релігійних спільнот в Криму, а питання переслідувань за релігійною ознакою також включається Україною до відповідних резолюцій в рамках ООН.

Як повідомляв Укрінформ, установче засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів відбулось 1 липня у форматі відеоконференції.

У засіданні взяли участь представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офісу Президента, Постійного представництва Президента України в АР Крим, уповноваженого ВР з прав людини, Меджлісу кримськотатарського народу, неурядових громадських правозахисних організацій, а також родичі незаконно утримуваних осіб.

Глава Православної церкви України, митрополит Єпіфаній 9 серпня у Михайлівському соборі в Києві оголосив про возведення глави Кримської єпархії ПЦУ Климента в сан митрополита.

Фото: Еміне Джапарова, ФБ