Звільнення політв’язнів: Джапарова пропонує Клименту приєднатися до міжнародної платформи
Як передає Укрінформ, про це Джапарова повідомила у Фейсбуці після зустрічі з Климентом.
"Запросила Владику приєднатись до Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв'язнів, установчі збори якої відбулись 1 липня ц.р. Цей формат є додатковим інструментом тиску на РФ, мета яких - захист та звільнення громадян України - бранців Кремля. Напрацювали дуже чіткий план спільних дій та заходів", - написала вона.
Джапарова поінформувала, що мала довгу та відверту розмову із митрополитом Кримської єпархії ПЦУ Климентом про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму. Вона констатувала, що це триває з 2014 року, але водночас відзначила, що увага до релігійних свобод та утисків в умовах окупації перебуває на достатнього високому рівні уваги міжнародної спільноти. У цьому контексті перший заступник міністра нагадала, що, зокрема, 10 червня Держдеп США оприлюднив звіт, де міститься розділ, присвячений гонінням ПЦУ та інших релігійних спільнот в Криму, а питання переслідувань за релігійною ознакою також включається Україною до відповідних резолюцій в рамках ООН.
Як повідомляв Укрінформ, установче засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів відбулось 1 липня у форматі відеоконференції.
У засіданні взяли участь представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офісу Президента, Постійного представництва Президента України в АР Крим, уповноваженого ВР з прав людини, Меджлісу кримськотатарського народу, неурядових громадських правозахисних організацій, а також родичі незаконно утримуваних осіб.
Глава Православної церкви України, митрополит Єпіфаній 9 серпня у Михайлівському соборі в Києві оголосив про возведення глави Кримської єпархії ПЦУ Климента в сан митрополита.
Фото: Еміне Джапарова, ФБ