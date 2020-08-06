Джапарова обговорила з послом Британії створення "Кримської платформи"

Створення міжнародного майданчика для обговорення окупації Криму якісно посилить актуальність цього питання для світової спільноти.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

«Ініціатива має посилити актуальність кримського питання для міжнародної спільноти», - наголосила Джапарова.

Як зазначили в МЗС, перший заступник міністра детально ознайомила співрозмовницю із системними порушеннями Росією міжнародного права на тимчасово окупованому півострові та наголосила на важливості створення спеціалізованого міжнародного формату, «Кримської платформи», покликаного систематизувати координацію міжнародних заходів на вищому та інших політичних рівнях.

Своєю чергу Мелінда Сіммонс запевнила у незмінності позиції Лондона, яка полягає в необхідності повернення Росією Криму, та висловила готовність і надалі спільно діяти разом з Україною у цьому напрямі.

Окрема увага під час зустрічі була приділена проєктам публічної дипломатії, розробленим МЗС із метою подолання гібридних загроз.

Сторони також обговорили широкий спектр двосторонніх питань, підтвердивши зацікавленість у найшвидшому підписанні Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, перспективи проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами двох країн.

Як повідомляв Укрінформ, органи виконавчої влади скоординували свої підходи до стратегії деокупації Криму під час наради 5 серпня під головуванням віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, такий документ буде передано до РНБО для врахування в загальному документі стратегії, яка буде ухвалена.

Раніше на необхідності розробки стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій наголошував Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич. Адже в Україні досі не існувало єдиної стратегії з відновлення контролю над півостровом. При цьому, зазначив Кориневич, велика частина такої стратегії має бути закритою і таємною, особливо стосовно безпекових питань.

Фото: МЗС