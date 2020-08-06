Документ щодо деокупації Криму скоординували і передадуть РНБО – Кулеба

Органи виконавчої влади на нараді під головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова скоординували свої підходи до стратегії деокупації Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу в четвер розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вчора під головуванням віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова відбулася нарада, на якій органи виконавчої влади скоординували свої позиції, підходи до стратегії деокупації Криму. Робота над цим питанням не припиняється. Ми визначили подальший алгоритм дій для того, щоб синхронізувати, звести в один блок всі позиції та напрацьовані матеріали від органів виконавчої влади. Насамперед ідеться про Міністерство закордонних справ, Міністерство реінтеграції і про представництво Президента України в Криму", - поінформував очільник МЗС.

За словами Кулеби, такий документ буде передано до РНБО.

"Ми такий зведений документ підготуємо і передамо його далі - до Ради національної безпеки і оборони для врахування уже в загальному документі стратегії, яка буде, зрештою, ухвалена", - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на необхідності розробки стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій наголошував Постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич. За його словами, така стратегія надзвичайно необхідна. Адже пішов уже сьомий рік окупації Криму, а в Україні досі не існувало єдиної стратегії з відновлення контролю над півостровом. При цьому, зазначив Кориневич, велика частина такої стратегії повинна бути закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.