Порушення прав людини у Криму вимагають посилення тиску на Кремль – Кулеба

Дії російської влади в окупованому Криму - збільшення порушень прав людини та мілітаризація вимагають збільшення тиску на Кремль.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні виповнюється 2 роки з оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. "Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена", - нагадав міністр.

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Кулеба висловив вдячність США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, надіславши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова та одного дня завершиться.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту в Берлін 2 червня заявив, що Київ обговорює з міжнародними партнерами створення міжнародної переговорної платформи «про неминучу деокупацію Криму».