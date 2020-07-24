Суд РФ продовжив арешт кримськотатарського активіста без клопотання слідства

Суд в м. Сочі при розгляді скарги захисту фігуранта другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" скасував рішення кримського "суду" першої інстанції й направив клопотання слідства на новий розгляд. Та попри все це громадянського журналіста лишили під арештом.

Про це з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

"Швидше за все, на це вплинули дії саме кримських суддів, які мало того, що проігнорували всі відводи, заявлені Османом, але і фактично не дали йому ознайомитися з матеріалами справи. І все б нічого, якби апеляційний суд за своєю ініціативою, без клопотання слідства, не продовжив варту Аріфмеметову до 23 серпня. Звісно, будемо це оскаржувати", - повідомив адвокат.

За його даними, ініціатива продовжити термін утримання Аріфмеметова під вартою походила від судді Третього апеляційного суду в м. Сочі Ольги Силіної.

Як повідомлялося, цивільний журналіст Осман Аріфмеметов був затриманий, а потім заарештований після масових обшуків в окупованому Криму в березні 2019 року. Сам активіст-блогер неодноразово заявляв, що його "взяли під варту за те, що він своєю діяльністю викривав незаконні дії силовиків в Криму".

27 березня в Криму ФСБ провела обшуки в оселях кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 людини, Аріфмеметов серед трьох кримських татар був затриманий в Ростові-на-Дону, де силовики його побили, відібрали документи, особисті речі. Всі вони стали фігурантами "справи Хізб-ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).