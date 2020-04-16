"Суд" окупантів відхилив апеляції на подовження арешту трьом кримським татарам

Підконтрольний РФ "Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляційні скарги на рішення про подовження арешту до 26 і 27 березня Осману Аріфмеметову, Рустема Шейхалієву і Меджитов Абдурахманову.

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарность".

"Постанова Київського районного суду від 11 березня 2020 року була залишена в силі, скарги захисників залишені без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Еміне Авамілєва зазначила, що всі доводи захисту про пом'якшення запобіжного заходу "суд" залишив без уваги.

"Традиційно наші підзахисні і ми, як адвокати, обгрунтовувалися на пріоритеті норм Міжнародного законодавства про застосування 4-ї Женевської конвенції щодо наших підзахисних, проте суд відмовив у задоволенні заявлених клопотань наших підзахисних, а також не дав належної оцінки доводам, викладеним в апеляційних скаргах" , - зазначила Авамілева.

Вона зазначила, що в слідчому ізоляторі заходи щодо профілактики COVID-19 досить примітивні і не зможуть запобігти розвитку наявних у їх підзахисних хронічних захворювань.

"Саме тому, в зв'язку зі станом здоров'я та у зв'язку з тим, що слідство виключно гіпотетично доводило своє клопотання, ми просили суд про застосування до них іншого запобіжного прісеченія - у вигляді тримання під домашнім арештом", - сказала Авамілєва.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, чимало з яких є активістами "Кримської солідарності". Були затримані і заарештовані 24 людини, в тому числі Аріфмеметов, Шейхалієв і Абдурахманов, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».