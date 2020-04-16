Кримський "суд" залишив під арештом фігуранта "бахчисарайської групи"

В окупованому Криму Київський "райсуд" відмовив у задоволенні скарги на продовження арешту фігуранту третьої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему Сейтмеметову, і він залишиться в СІЗО до 9 травня.

Про це в коментарі, опублікованому Кримською солідарністю у Facebook, повідомляє адвокат Назім Шейхмамбетов.

"Суд відмовив у задоволенні скарги, залишивши в силі рішення Київського районного суду, змінивши його виключно в частині строку. Рустем Сейтмеметов буде під вартою до 9 травня поточного року", - повідомив Шейхмамбетов.

У ході засідання захист звернув увагу учасників процесу на характеристики, які були дані Сейтмеметову його сусідами.

"Характерно, що це люди не кримськотатарської національності. Вони розповідають виключно позитивно, говорячи, що це дбайлива і ввічлива людина. Живуть вони з ним пліч-о-пліч протягом багатьох років і за цей період знайомства нічого поганого на адресу Сейтмеметова сказати не можуть", - зазначив адвокат.

На його думку, це серйозний аргумент проти обвинувачення, що стверджує, що його підзахисний "на грунті ненависті політичної, національної, релігійної брав участь у терористичній організації".

Адвокат також розповів про стан здоров'я свого підзахисного.

"Критичних проблем зі здоров'ям у нього немає. Є тільки проблеми зі спиною. У нього були зміщення хребців, і в умовах тримання під вартою вони дали про себе знати, завдають певних незручностей", - повідомив Шейхмамбетов.

Крім того, він зазначив, що минулого тижня надсилав звернення в адміністрацію СІЗО про те, що його підзахисному досі не видано постіль, однак відповіді досі не отримав.

Як повідомлялося Рустем Сейтмеметов - житель м.Бахчисарай, батько двох неповнолітніх дітей. Був затриманий 11 березня 2020 року в Бахчисараї після проведеного в його будинку обшуку. Цього самого дня були також затримані два його племінники: Сейтумер і Осман Сейтумерови, а також активіст Амет Сулейманов. Їм було висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ, і всі вони є фігурантами третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» .. На даний момент троє з них знаходяться у СІЗО Сімферополя. Алім Сулейманов у зв'язку зі станом здоров'я знаходиться під домашнім арештом.