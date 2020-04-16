17 років тюрми: МЗС висловило Росії протест через вирок кримському татарину
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
«Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Енвера Сейтосманова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму. Такий крок потрібно розглядати не лише у контексті відновлення справедливості стосовно невинних людей, але й забезпечення їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.
У зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.
Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону виніс вирок Енверу Сейтосманову - 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.
Енвер Сейтосманов і його брат Ернес Сейтосманов були затримані після обшуку 10 травня 2019 року в селі Тиловому Балаклавського району під Севастополем. Після допиту Ернеса відпустили, а Енвера заарештували, пред'явивши йому «участь у діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною».