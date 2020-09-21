Агресія РФ довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової – Зеленський в ООН

Збройна агресія Російської Федерації проти України свідчить про те, що людство так і не засвоїло трагічного уроку Другої світової війни, і деякі країни продовжують спроби щодо розподілу сфер впливу у світі.

Про це заявив під час відеозвернення до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство мало б засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Однак окупація Криму та російська військова агресія на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний", - зазначив Президент України.

Він підкреслив, що це - не просто війна в Україні: "Це – війна в Європі".

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За словами Зеленського, "це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це – спроба повернутися до розподілу сфер впливу у світі". У цьому контексті Президент України закликав усі країни об'єднати зусилля для досягнення основних цінностей – миру й процвітання у світі.

"За останні 75 років людство піднімалося на найвищі вершини, занурювалося в найбільші глибини, завоювало космос і навіть за допомогою нових технологій змогло провести зустрічі в ООН дистанційно. Тож, чи дійсно нам не під силу зупинити агресію та війни?" - зауважив Президент.

Він наголосив, що світу більше не потрібні криваві уроки, щоби переосмислити своє існування на цій планеті.

"Цього року пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн. Ми повинні використовувати цей попереджувальний знак, щоб зупинити протиріччя та об’єднати зусилля для досягнення реальних радикальних результатів", - зауважив Зеленський.

Він також закликав інші країни повернутися до повного впровадження цілей та принципів Статуту ООН.

"Почнемо зараз. Планети "В" не існує, ми живемо тут і лише один раз", - наголосив Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї. Зазвичай на цю подію до штаб-квартири ООН з'їжджаються глави держав та урядів з усього світу, які виступають з трибуни, проводять багатосторонні й двосторонні зустрічі. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

Фото: ОП