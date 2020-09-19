Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

Укрінформ
За минулу добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби, 18 вересня, було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.

Зазначається, що ровокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.

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На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.

Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано.

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