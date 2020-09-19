Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Минулої доби, 18 вересня, було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.
Зазначається, що ровокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.
На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.
Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано.