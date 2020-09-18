Єрмак вважає, що Зеленський до кінця каденції завершить війну на Донбасі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Президенту Володимиру Зеленському до завершення каденції вдасться завершити війну на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене немає жодного сумніву, що протягом своєї каденції Президент Зеленський закінчить цю війну", - сказав Єрмак.

Водночас він підкреслив, що наразі тривають "важкі переговори", але, за його словами, є "дуже серйозна українська перемога" - режим тиші.

Керівник ОП наголосив, що на шостому тижні перемир'я загинув український військовослужбовець, "спостерігаємо багато провокацій з тієї сторони", "не є ідеальним механізм, який узгодили щодо утримання режиму тиші", проте зауважив, що на нещодавній зустрічі радників (11 вересня - ред.) усі учасники "Нормандського формату" підтримали позицію щодо дотримання режиму "тиші".

Також він нагадав, що радники домовилися, аби представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста отримали доступ на тимчасово окупованих території. За його словами, це допоможе рухатися далі в питанні обміну.

Фото: ОП