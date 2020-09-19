Вибори в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації Донбасу - Єрмак

Проведення виборів на тимчасово непідконтольних територіях Донецької і Луганської областей можливе лише після повної їх декорації та вирішення безпекових питань.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні проведення виборів на непідконтрольній території дійсно можливе, логічно, тільки після повної деокупації і коли там буде дійсно зроблено все, щоб питання безпеки були вирішені", - сказав він.

Водночас Єрмак зазначив, що приймати рішення щодо можливої зміни постанови парламенту про місцеві вибори в Україні 25 жовтня, чого вимагає Росія, може тільки Верховна Рада.

"Вважаю, що рішення повинно бути прийнято відповідно до інтересів нашої держави, до зобов'язань, які сьогодні є, до норм міжнародного права. Яке воно буде, це буде вирішувати Верховна Рада", - підкреслив керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постованову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.