Окупанти на Донбасі тричі порушували "тишу", втрат немає

Російські окупаційні війська у понеділок тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населених пунктів Мар’їнка та Водяне. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, неподалік Мар’їнки ворог провокував наших військових пострілами зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бойових втрат унаслідок ворожих пострілів наразі немає. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік українських позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому Об’єднані сили зброю у відповідь не застосовували.