На Донбасі дві ворожі провокації - поблизу Мар’їнки та Водяного
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.
«Від початку поточної доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає», - зазначила вона.
За словами речниці, вранці у районі населеного пункту Мар’їнка противник здійснив постріли у бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Згодом ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік Водяного.
Пампуха також зазначила, що, враховуючи провокативний характер обстрілів, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні підрозділи Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік українських позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому Об’єднані сили зброю у відповідь не застосовували.
Фото: ООС