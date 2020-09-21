На Донбасі дві ворожі провокації - поблизу Мар’їнки та Водяного

Російські окупаційні війська від початку доби 21 вересня двічі порушили режим припинення вогню поблизу населених пунктів Мар’їнка та Водяне. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає», - зазначила вона.

За словами речниці, вранці у районі населеного пункту Мар’їнка противник здійснив постріли у бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Згодом ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік Водяного.

Пампуха також зазначила, що, враховуючи провокативний характер обстрілів, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні підрозділи Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік українських позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому Об’єднані сили зброю у відповідь не застосовували.

Фото: ООС