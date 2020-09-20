На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Станом на 12-ту годину неділі порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення не зафіксовано.

Як передає кореспондент Укрінформ, зведення Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення 20 вересня оприлюднив речник Міноборони Михайло Шаравара на брифінгу в пресцентрі МОУ.

"Від початку поточної доби, станом на 12 годину, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - зазначив Шаравара.

За його словами, бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

"Українські захисники, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підкреслив речник Міноборони.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 19 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, та застосували стрілецьку зброю на лінії зіткнення під час обстрілу українських позицій. Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу.