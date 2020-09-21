Китай виступає за збільшення голосу в ООН для країн, що розвиваються

Країни, які розвиваються, повинні мати більше право впливати на рішення в ООН, а вся структура міжнародних відносин має будуватися на засадах мультилатералізму.

Це було основною думкою привітання голови КНР Сі Цзіньпіна ГА ООН з нагоди її 75-річчя, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Перемога в Другій світовій війні була перемогою зараз людей і справедливості.

"Необхідно посилити голос країн, які розвиваються, так ООН буде більш збалансованою, відображати інтереси і бажання всіх", - сказав Сі.

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ООН, за його словами, має твердо стояти на захисті справедливості, принципів взаємної поваги та рівності між всіма країнами, як це записано в її Хартії. Цей основоположний документ мають поважати й неухильно виконувати всі, а відносини між країнами та координація інтересів між ними мають базуватися на правилах і у рамках міжнародних організацій. Майбутнє світу мають вирішувати всі разом, досягати спільних інтересів при збереженні інтересів кожного, підкреслив китайський лідер.

КНР, пообіцяв її очільник, буде неухильно відстоювати принцип мультилатералізму та таку міжнародну систему, в якій ООН відіграє центральну роль.

Сі Цзіньпін закликав замислитися над тим, якої ООН потребує світ перед обличчям нової реальності та викликів, яку роль ця організація має відігравати у постковідній ері.