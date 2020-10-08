Зеленський у Британії заявив про необхідність надання Україні ПДЧ в НАТО – Кулеба

Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до Великої Британії порушував питання щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

«Окремо говорили про НАТО. Президент був дуже чіткий, він сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці й обороні», - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер відбулася зустріч Зеленського з британським Прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, на якій було підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.