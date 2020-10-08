Україна і Британія підписали угоду про партнерство і торгівлю – Кулеба

Україна і Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у прямому включенні у Фейсбук.

"Щойно відбулося важливе підписання історичної угоди про вільну торгівлю, стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією", - сказав Кулеба.

За його словами, угоду підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Міністр підкреслив, що це перша така угода, підписана Британією після "Брексіту".

"Угода дуже велика, дуже товста, безмежна кількість сторінок, результат дуже довгої, плідної роботи, але створені умови для того, щоб дійсно торгівля між нашими країнами розвивалася і вийшла на новий рівень", - розповів міністр.

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Водночас він поінформував, що запропонував британським колегам і вони підтримали ідею запустити спеціальну програму технічної допомоги для України, щоб навчити український бізнес, насамперед, за його словами, малий і середній бізнес, торгувати з Британією, використовувати ті можливості, які створює підписана угода.

"Є у Європи два фланги: є західний фланг - це Велика Британія, є східний фланг - це Україна, і сьогодні ці фланги стали один до одного ще ближчими, а, значить, сьогодні Європа стала сильнішою", - підкреслив Кулеба.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.