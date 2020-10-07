Україна і Британія підписали Меморандум про посилення співпраці в оборонній галузі
Церемонія підписання відбулась у присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Британії, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
В Офісі Преидента наголосили, що Меморандум передбачає, зокрема, співпрацю в оборонній галузі.
"Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні", - зауважили в ОП.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня здійснює офіційний візит у Велику Британію.