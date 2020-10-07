Зеленський у Британії відвідав базу Королівських ВМС

У межах офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський відвідав базу Королівських ВМС у місті Портсмуті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський оглянув авіаносець Королівських ВМС Prince of Wales, його привітали виконанням Державного Гімну України. Президенту провели екскурсію та показали сучасне високотехнологічне оснащення корабля.

Глава держави також ознайомився зі зразками озброєнь британського оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Президентське подружжя Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілося з герцогом та герцогинею Кембриджськими. Це перша аудієнція Президента України Володимира Зеленського у членів королівської родини.

Фото: Офіс Президента