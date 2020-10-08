Кулеба розповів, що Зеленському запропонували посидіти у кріслі Черчилля

Президент Володимир Зеленський у Лондоні оглянув кабінет й апартаменти прем'єр-міністра Великої Британії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля, звідки той керував переможною участю армії у війні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у прямому включенні у Фейсбук.

"День ми розпочали сьогодні у воєнній кімнаті Черчилля, в офісі, з якого Вінстон Черчиль керував війною, війною, у якій переміг того, кого здавалося неможливо було перемогти. Президентові запропонували посидіти в кріслі Черчилля й оглянути його кімнати", - розповів Кулеба.

За його словами, українська делегація в апартаментах Черчилля набралася "дуже важливого позитивного духу для перемоги".

"У мене була одна спокуса: там на столі біля крісла Черчилля досі тоді лежить сигара, очевидно, не та, яку залишив недокуреною сам Вінстон Черчилля, але дуже гарний символ. Хотілося дуже викурити переможну сигару за перемогу України у війні з Росією! Перемога обов'язково буде, зокрема, завдяки таким друзям, як британці", - поділився Кулеба.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер, 8 жовтня, Україна і Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.