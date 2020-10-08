Угода між Україною і Британією є безпрограшною для обох сторін — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, підписана між Україною та Британією, є дуже амбітною, охоплює багато сфер та розширює політичну й економічну співпрацю.

Про це він заявив під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«По суті, підписання цього документа означає, що наші країни дійсно мають спільні цінності. Ми, українці, віддані демократії, повазі до прав людини та норм міжнародного права. Також ми разом поділяємо розуміння всіх глобальних загроз: які вони, звідки походять і як з ними боротися. Ми дуже чітко розуміємо й маємо прагнення бути партнерами у вирішенні глобальних викликів», – підкреслив він.

За словами Єрмака, Угода дає можливість синергії між технологіями та різними галузями економік двох країн, такими як сільське господарство та сфера послуг.

«Ця угода є набагато більш амбітною з точки зору взаємного доступу на ринок, аніж наявні угоди про вільну торгівлю, які до цього підписувала Україна. Крім того, Британія вже укладає угоди про безперешкодний доступ промислової продукції у відносинах з ЄС, ми називаємо це «промисловий безвіз»… І Україна – не остання у списку країн, з якими така угода може бути укладена. Це дуже важливо», – зазначив керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що підписана угода є абсолютно безпрограшною як для України, так і для Великої Британії та сприятиме збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі, які на сьогодні становлять приблизно 2 млрд фунтів стерлінгів.

«Ця Угода теж допоможе Великій Британії вирішити можливі питання, пов’язані з перехідним періодом після Brexit. А для України вона дасть можливість диверсифікувати наші експортні ринки. Думаю, що вона також дасть можливості розкрити великі торговельні перспективи для обох країн», – сказав Єрмак.

Також ідеться про стимулювання інвестицій, захист інтелектуальної власності та розширення політичної й економічної співпраці.

Крім того, за його словами, Угода допоможе розширити співробітництво між країнами у сфері торгівлі послугами.

«Тут Україна може запропонувати британським компаніям, які шукають технічну та ІТ-експертизу, дещо цінне. Угода, ми сподіваємось, об’єднає Лондон як фінансову столицю Європи та Україну як дуже швидкозростаючий ІТ-кластер у Європі», – зауважив Єрмак.

Керівник Офісу Президента додав, що Угода стала потужним кроком у відносинах двох держав, хоча Велика Британія є давнім партнером України й двосторонні взаємини виходять далеко за межі цього документа.

Єрмак також акцентував увагу на військовій співпраці, що надзвичайно важливо з огляду на ситуацію в Україні. Він нагадав про нещодавні стратегічні спільні навчання й висловив упевненість щодо подальшого посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній сферах.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 7-8 жовтня здійснив офіційний візит до Великої Британії.

У четвер, 8 жовтня, Зеленський та прем’єр Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.