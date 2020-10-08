Уряд Британії схвалив кредитні гарантії на £2,5 мільярда для торгівлі з Україною

Експорто-кредитна агенція (UKEF) британського уряду відновлює свою роботу на українському ринку з можливістю видачі кредитних гарантій на суму до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

«UKEF відновлює покриття британського експорту в Україну і тепер може надати підтримку до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для стимулювання експорту Великої Британії до країни», - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що пізніше британський міністр з питань міжнародної торгівлі Раніл Джаявардена підпише Меморандум про взаєморозуміння з представниками українського уряду, в якому будуть вказані галузі, що зможуть отримати вигоду від підтримки UKEF, та який допоможе збільшити торгівлю між двома країнами.

Пріоритетними секторами співпраці вказані: оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я.

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Раніше повідомлялося, що Україна й Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.