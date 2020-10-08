Зеленський вважає підписання угоди про партнерство історичним днем для України та Британії

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії має важливе стратегічне й практичне значення і є новою основою для двосторонніх відносин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс глави Української держави за результатами підписання Угоди Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зеленський, зокрема, наголосив на виключній важливості цієї угоди як нової основи для двосторонніх відносин, зокрема в контексті виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

"Сьогодні для України та Великої Британії історичний день: розпочинаємо новий етап стратегічного партнерства між нашими країнами", – сказав Президент.

За даними ОП, документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва двох держав.

"Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення", - підкреслили в ОП.

Зазначається, що документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні з усіх аспектів двосторонньої співпраці.

Також передбачено проведення засідань Торговельного комітету, який складатиметься з представників сторін.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: ОП