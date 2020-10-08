Джонсон заявив, що Британія є найвідданішим прихильником України

Джонсон заявив, що Британія є найвідданішим прихильником України

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Укрінформ
Угодою про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство ми зміцнюємо відносини та офіційно закріплюємо зобов’язання Британії з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Як передає Укрінформ, про це британський прем’єр написав у своєму офіційному акаунті у Твіттері, коментуючи підписання Угоди про партнерство і торгівлю з Україною.

«Ми зміцнюємо відносини між Великою Британією та Україною та офіційно закріплюємо зобов’язання Британії підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться у дописі.

Борис Джонсон наголосив, що Британія є найвідданішим прихильником України.

«Будь то наша підтримка в обороні, зусилля щодо стабілізації, гуманітарна допомога чи тісна співпраця з політичних питань, наше послання чітке - ми повністю віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», - написав Джонсон у Твіттері.

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Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть додаткові 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для фінансування потреб внутрішньо переміщених осіб та громад в ОРДЛО.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський з дружиною 7-8 жовтня перебувають з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: UK Prime Minister, Twitter

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