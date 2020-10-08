Досягнуті між Україною і Британією домовленості відображають близьку дружбу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що досягнуті з Великою Британією домовленості відображають справді близьку дружбу між країнами.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський зазначив у Фейсбук за підсумками візиту до Британії.

«У наш час щирих друзів вкрай важко знайти. Бувають лише прагматичні інтереси та ситуативні домовленості. Але буває й «але». Наші відносини з Британією – стратегічні, діалог – абсолютно щирий, а досягнуті домовленості відображають справді близьку дружбу. Тому що цінності в нас практично однакові. Цінності, які є основою внутрішнього світу нації. Свобода, конкуренція, самовідданість, відповідальність, честь», - підкреслив він.

За словами Президента, сьогоднішня нова угода з Британією, яка визначає відносини між країнами після Брекзиту, дає змогу громадянам і бізнесу співпрацювати з набагато більшим потенціалом. «Більш розкуто та більш перспективно. Тому що... друзі. І тому що вміємо відверто розмовляти», - зазначив він.

Як наголосив глава держави, «торгівля, промислова політика, енергетика, сільське господарство, інформаційні технології, глобальні «кліматичні» програми – це тільки частина тих сфер, які охоплює наша Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Початок великого шляху».

Особливо, як відзначив Зеленський, він цінує домовленість про спільну модернізацію українських Військово-морських сил.

«Разом з Британією ми зміцнюємо обороноздатність України на морі та підвищуємо безпеку на півдні нашої держави. Зрозуміло ж чому? Тому що поки одні «друзі» постійно б’ють у спину, інші (ті, які щирі) – беруть на себе частину наших проблем. Таким є цей несправедливий, але фантастичний світ. Є в ньому й «друзі», і друзі... До того ж у нас зараз немає жодного сумніву в тому, що в намаганні знайти наш особливий шлях до миру Британія – з нами», - сказав він.

Зеленський нагадав також, що у межах візиту відбулася зустріч з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими. «Це – перша аудієнція Президента України у членів британської королівської родини. Вважаю це честю не для себе особисто, а для всієї нашої держави. Бо це також про ключові цінності. Про довіру насамперед», - зазначив він.

Крім того, глава держави назвав абсолютно чудовою й дуже продуктивною його зустріч з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. «Справді непересічна людина! Запросив Бориса відвідати Україну з офіційним візитом», - поінформував він.

«Тож у підсумку Лондон завершує максимально успішний зовнішньополітичний тиждень для України. Менше традиційно пафосних слів про те, «як треба», і більше практичної конкретики для нової Української держави. Таким є наше кредо. Навіть цікаво, що ж тепер почуємо від «реєстрових критиків»?», - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Зеленський 7-8 жовтня перебував з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер, 8 жовтня, Зеленський та Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.

Фото: ОП