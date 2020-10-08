Зустріч подружжя Зеленських із герцогом і герцогинею Кембриджськими пройшла в теплій атмосфері – Мендель

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської із герцогом і герцогинею Кембриджськими пройшла в дуже теплій атмосфері.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар глави Української держави Юлія Мендель.

«Зустріч пройшла у дуже теплій атмосфері. Завжди є магія у зустрічі з королівською родиною. Президент України запросив герцога та герцогиню Кембриджських відвідати Україну», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України 7-8 жовтня відвідує з офіційним візитом Велику Британію. У середу, 7 жовтня, відбулася аудієнція подружжя Зеленських у членів королівської родини - герцога і герцогині Кембриджських.

Принц Вільям відзначив важливість офіційного візиту Президента України до Великої Британії. Під час зустрічі відбувся обмін думками з низки питань міжнародного порядку денного, зокрема щодо екологічних ініціатив, а також двосторонньої взаємодії з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерної та соціальної рівності, протидії домашньому насильству.

Зеленський запросив герцога та герцогиню Кембриджських відвідати Україну і наголосив на важливості підтримки міжлюдських контактів.

Фото: ОП