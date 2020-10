У Лондонському Тауері незабаром буде аудіогід українською - Олена Зеленська

В одному з найвідоміших музеїв Великої Британії - Лондонському Тауері - незабаром буде аудіогід українською.

Як передає Укрінформ, про це повідомила дружина Президента України Олена Зеленська у Фейсбуці.

"Майже всі музеї світу, крім мови оригіналу, зазвичай говорять англійською. А один з найвідоміших англійських музеїв – Лондонський Тауер – незабаром заговорить українською! Сьогодні підписали меморандум з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською", - написала Зеленська.

Як повідомляє Офіс Президента, під час офіційного візиту Президента України до Великої Британії дружина глави держави Олена Зеленська відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда.

Читайте також: Зеленський запросив герцога і герцогиню Кембриджських в Україну

Відповідно до положень меморандуму, Адміністрація історичних королівських палаців (м. Лондон) підтримує ініціативу першої леді та бере на себе зобов’язання найближчим часом запровадити україномовний аудіогід в одному з найвизначніших місць не лише Великої Британії, а й світу – Лондонському Тауері (Tower of London).

В ОП наголошують, що окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів і надалі співпрацювати з Україною та поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах країни.

«Для України й для мене особисто аудіогіди українською – це не тільки про зручність і доступність. Це, перш за все, про прийняття України у світі, про її голос, який незабаром можна буде почути і в Лондонському Тауері. Щиро вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу та заклав фундамент для того, щоб в одному з найвидатніших та найвідоміших місць світу скоро лунала й українська мова», - наголосила Олена Зеленська.

Читайте також: Зеленський у Британії відвідав базу Королівських ВМС

Як зазначили в ОП, Лондонський Тауер (Her Majesty's Royal Palace and Fortress, Tower of London) – одна з найвизначніших архітектурних пам’яток Великої Британії, історичний центр Лондона. Входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку музей відвідують майже 3 млн туристів.

Фото: Офіс Президента