Джонсон - Зеленському: Наша прихильність Україні міцна як скеля

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон запевнив Президента України Володимира Зеленського, що прихильність Лондона до Києва є міцною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Наша прихильність до України міцна як скеля - ми на 100% з вами", - сказав Джонсон Зеленському.

Як повідомлялося, Президент Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер, 8 жовтня, Зеленський та Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.

Фото: Офіс Президента