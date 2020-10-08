Ми привезли з Британії 2,5 мільярда фунтів стерлінгів — Зеленський

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Британії з офіційним візитом, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності.

Про це повідомляє сайт Президента України.

Відповідно до Меморандуму, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

«Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України», – наголосив Президент.

Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

«Ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проєктів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Але ми не обмежуємось лише ними», – додав Президент.

UKEF підтримує експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та може допомогти підприємствам будь-яких розмірів успішно виконати експортний контракт. Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів. Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

«Рішення про залучення UK Export Finance на український ринок і підписання цього Меморандуму є знаком довіри та підтримки з боку Великої Британії тих трансформаційних змін, які зараз відбуваються в Україні. Переконаний, що це відкриє нові можливості для партнерства між економіками наших країн, зокрема у сферах оборони та безпеки, відновлюваних джерел енергії та транспортної інфраструктури», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: ОП