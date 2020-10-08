МЗС: в угоді з Британією закріплена підтримка прагнення України приєднатись до ЄС і НАТО

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією підтверджує підтримку британською стороною євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України та закріплює налаштованість працювати над спрощенням візових умов.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"В угоді підтверджується підтримка Великою Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Окремий наголос робиться на поглибленні військового та військово-технічного співробітництва. Закріплюється налаштованість сторін поліпшувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов", - розповіли в МЗС.

Також зазначається, що британська сторона залишатиметься надійним партнером України у протидії російській агресії та відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. За даними МЗС, дві країни координуватимуть санкційну політику та просування ініціатив у міжнародних організаціях.

Угода приділяє окрему детальну увагу подальшому розвитку торгівлі та інвестицій. Українська та британська сторони домовилися лібералізувати умови торгівлі товарами та послугами на рівні не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Окремий додаток до угоди складає «Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митній сфері» — документ, який визначає параметри взаємодії митних органів України та Великої Британії у сфері протидії шахрайству, контрабанді та іншим правопорушенням під час транскордонного переміщення вантажів. Угода фіксує намір тристороннього підходу до визначення правил походження товарів із врахуванням подальшого перебігу ситуації навколо переговорного процесу між Лондоном і Брюсселем щодо умов торгівлі після 31 грудня 2020 року.

У МЗС підкреслили, що нова угода з Великою Британією задає стратегічний характер і визначає основні напрями розвитку українсько-британських взаємин, а новий формат відносин реалізовуватиметься через два ключових механізми – Діалог стратегічного партнерства та Торговельний комітет.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер відбулася зустріч Зеленського з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, на якій було підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.