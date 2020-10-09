Україна і Британія відпрацюють боротьбу з транскордонною та кіберзлочинністю – Аваков

Україна та Велика Британія домовилися відпрацювати механізми боротьби з транскордонною та кіберзлочинністю, нелегальною міграцією та оперативного обміну даними.

Про це, як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МВС, домовилися під час зустрічі 7 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та його британська колега Пріті Петел.

«З міністром внутрішніх справ Великої Британії Пріті Петел домовились відпрацювати механізми боротьби з транскордонною та кіберзлочинністю, нелегальною міграцією та оперативного обміну даними. Ми готові співпрацювати у двосторонньому порядку», - наголосив Аваков.

Сторони домовились направити до Великої Британії українських експертів для ознайомлення із системою фіксації правопорушень, їх обробки та аналізу для можливого запровадження в нашій країні.

Під час зустрічі також йшлося, що ще одним аспектом двосторонньої співпраці є ознайомлення з системою видачі біометричних паспортів в нашій державі.

«ЄС, надавши безвізовий режим українським громадянам, належним чином оцінив якість наших паспортних документів. Тому вже найближчим часом до України прибуде делегація експертів з Великої Британії, щоб ознайомитись із процесами оформлення та видачі біометричних документів», - поінформували у МВС.

Українські фахівці відвідають Британію для ознайомлення з новітньою системою захисту паспортів та проведення експертизи документів.

Ці переговори пройшли у рамках візиту Президента Володимира Зеленського до Лондона.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних та внутрішніх справ Дмитро Кулеба та Арсен Аваков у Лондоні обговорили безпекову співпрацю України та Британії з радником прем‘єр-міністра Девідом Кваррі.

Фото: МВС