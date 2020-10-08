Зеленський запросив британських інвесторів в Україну й розповів про ідею Київ-Сіті

Президент Володимир Зеленський запросив представників британських фінансових кіл інвестувати в Україну та обговорив перспективи створення фінансового центру Київ-Сіті.

Про це він розповів під час візиту на Лондонську фондову біржу 8 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу – найстарішу фондову біржу у світі – та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом", - ідеться в повідомленні.

Зеленський проінформував, що сьогодні разом з Прем’єр-міністром Великої Британії підписав Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка, за його словами, є «історичним моментом у відносинах двох держав».

У цьому контексті глава держави закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україну, зокрема в межах розбудови ринків капіталу, приватизації державних об’єктів, побудови фінансової інфраструктури.

«Ми запроваджуємо нові фінансові інструменти. Ми голосуємо закони, які запровадять нову фінансову політику, приваблять інвестиції», – сказав Зеленський.

Також, за даними ОП, під час зустрічі було обговорено перспективи залучення британських інвесторів до реалізації проекту Київ-Сіті.

«Ми хотіли б побудувати Київ-Сіті – живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, у якому хочеться працювати й жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними», - зауважив Президент.

Зеленський ознайомився з історією роботи Лондонської фондової біржі та зробив запис у Книзі почесних гостей.

Глава держави запросив лорда-мера лондонського Сіті та делегацію британських бізнесменів, банкірів, юристів, представників інноваційних компаній та Лондонської фондової біржі відвідати Київ.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: ОП