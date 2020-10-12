Зеленський сподівається укласти мирну угоду з Путіним і повернути окуповані території

Президент Володимир Зеленський вірить, що зможе укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним про повернення Україні її територій, включно з Кримом.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський заявив підчас інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk зі Стівеном Сакуром у Великій Британії.

«Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов у Президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру», - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна продовжує йти по мінському напрямку, але «треба, щоб Мінськ був трішечки гнучкішим».

За словами Президента України, закон про особливий статус Донбасу, про який заявляє Путін, - це зміни в Конституції згідно з децентралізацією, «але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі».

Зеленський також виключив можливість виборів на окупованому Донбасі до передачі Україні контролю над кордоном з Росією.

«Передача кордону українській владі після виборів - це неправильно. Ми не можемо забезпечити вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди», - сказав Президент.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Фото: ОП