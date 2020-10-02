Обмін полоненими затримується, бо з ОРДЛО досі не дали списків - Зеленський

Обмін полоненими із представниками тимчасово окупованих територій ОРДЛО затримується через те, що інша сторона досі не надала списки на обмін.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав 2 жовтня під час робочої поїздки до Чернівецької області, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тут дуже проста логіка. Ми домовились про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного Хреста", - сказав Зеленський.

За його словами наразі очікують допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій. Після цього питання щодо обміну полоненими може зрушитись.

"На останній зустрічі радників нормандської четвірки - там, де був Андрій Єрмак, він домовився, що Червоний Хрест буде долучений і їх пустять вже на тимчасово окуповану територію. Як тільки це відбудеться - буде обмін. Але конкретної дати поки що немає. Ми всі чекаємо на це", - додав президент.

Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».

Пізніше спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій заявила, що обговорення питань взаємного звільнення і обміну пов'язаних з конфліктом осіб закінчилося безрезультатно.