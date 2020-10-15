Росія намагається загальмувати роботу ТКГ безліччю процедурних питань – Україна в ОБСЄ

Російська делегація в ТКГ продовжує шантажувати Україну та намагається змусити піти на свої, намагаючись загальмувати практичну роботу ТКГ безліччю процедурних питань.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія продовжує шантажувати Україну, блокуючи будь-який прогрес на безпековому, політичному та гуманітарному треках. Вимоги Кремля внести зміни до постанови Верховної Ради України про місцеві вибори або проводити так звані "спільні інспекції" для перевірки висновків СММ ОБСЄ... наразі супроводжуються постійними спробами втопити роботу ТКГ у безлічі процедурних питань", - зазначив Цимбалюк.

Дипломат вказав на те, що замість того, щоб продовжувати роботу над практичними питаннями, які мають значення для мирного врегулювання конфлікту, Російська Федерація "взяла за звичку регулярно вивалювати на ТКГ надумані питання, як наприклад, проведення аудіо- та відеозаписів засідань ТКГ або ж зміна давно усталеної практики щодо підсумкових заяв спеціального представника діючого голови ОБСЄ після засідань ТКГ".

"На ці абсолютно непотрібні дискусії витрачено довгі години дорогоцінного часу ТКГ. Не потрібно десь далеко шукати причини, чому все це робиться – Російська Федерація не зацікавлена ​​у рішеннях, які ведуть до політико-дипломатичного врегулювання цього збройного конфлікту, вона насправді зацікавлена ​​у його продовженні", - наголосив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ також вказав на те, що найновішим російським винаходом для блокування роботи ТКГ та затримки прийняття рішень є пропозиція доручити Політичній робочій групі скласти "дорожню карту" врегулювання конфлікту.

"Дозвольте мені чітко заявити у зв’язку з цим, що Україна повністю віддана виконанню рішення Берлінського саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії від 19 жовтня 2016 року "розробити взаємоприйнятну дорожню карту для реалізації Мінських домовленостей. Політичні радники лідерів Нормандської четвірки вже зробили багато роботи на цьому шляху, і її слід продовжувати. Ми розглядаємо російську пропозицію як спробу заплутати це питання та підірвати попередні зусилля у Нормандському форматі", - заявив він.

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Представник України зазначив, що під час роботи в рамках Тристоронньої контактної групи потрібно зосередитися на імплементації досягнутих домовленостей.

"Не вистачає лише політичної волі. І не з нашого боку", - додав він, закликавши Росію до конструктивних консультацій в рамках ТКГ.