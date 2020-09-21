Кабмін готує законопроєкти для перехідного періоду повернення окупованих територій

У Кабінеті Міністрів готують пакет законопроєктів щодо так званого перехідного періоду для тимчасово окупованих територій, у тому числі й про перехідне правосуддя.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє Укрінформ.

“Ми зараз готуємо пакет законопроєктів про перехідний період. Я проситиму парламент приймати (пакет законопроєктів - ред.) заздалегідь, у якому будуть складовою в тому числі і закони про перехідне правосуддя”, - зазначив він.

За словами високопосадовця, ці законопроєкти даватимуть відповідь пересічним громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, “що вони не повинні боятися повернення офіційної України на ці території”.

“Тільки ті, хто зрадники, хто скоїв військові злочини, геноцид, (злочини — ред.) проти людства, - їм краще, звісно, тікати, тому що вони понесуть покарання не тільки відповідно до українських законів, а й до міжнародних конвенцій”, - заявив Резніков.

Віцепрем'єр-міністр також запевнив, що не варто боятися слова “амністія”.

“Амністія повинна бути, амністія постійно застосовується. Ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися, і кожен раз амністію офіційний уряд потім застосовує. Але, звісно, вона не стосується військових злочинців, мародерів, психопатів і так далі”, - додав Резніков.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна може добитися миру і повернення окупованих територій до кінця цього року.

За його словами, виборів у ОРДЛО "під дулом автомата" не буде, їх проведуть в разі контролю над кордоном. Він також допускає можливо контролю спільно з міжнародними інституціями.