Кабмін готує законопроєкти для перехідного періоду повернення окупованих територій

Кабмін готує законопроєкти для перехідного періоду повернення окупованих територій

Укрінформ
У Кабінеті Міністрів готують пакет законопроєктів щодо так званого перехідного періоду для тимчасово окупованих територій, у тому числі й про перехідне правосуддя.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє Укрінформ.

“Ми зараз готуємо пакет законопроєктів про перехідний період. Я проситиму парламент приймати (пакет законопроєктів - ред.) заздалегідь, у якому будуть складовою в тому числі і закони про перехідне правосуддя”, - зазначив він.

За словами високопосадовця, ці законопроєкти даватимуть відповідь пересічним громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, “що вони не повинні боятися повернення офіційної України на ці території”.

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“Тільки ті, хто зрадники, хто скоїв військові злочини, геноцид, (злочини — ред.) проти людства, - їм краще, звісно, тікати, тому що вони понесуть покарання не тільки відповідно до українських законів, а й до міжнародних конвенцій”, - заявив Резніков.

Віцепрем'єр-міністр також запевнив, що не варто боятися слова “амністія”.

“Амністія повинна бути, амністія постійно застосовується. Ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися, і кожен раз амністію офіційний уряд потім застосовує. Але, звісно, вона не стосується військових злочинців, мародерів, психопатів і так далі”, - додав Резніков.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна може добитися миру і повернення окупованих територій до кінця цього року.

За його словами, виборів у ОРДЛО "під дулом автомата" не буде, їх проведуть в разі контролю над кордоном. Він також допускає можливо контролю спільно з міжнародними інституціями.

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