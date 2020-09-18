Колаборація й амністія: Резніков анонсував законопроєкти про "перехідний період" на Донбасі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України готує пакет законопроєктів щодо перехідного періоду після гарячої фази конфлікту на Донбасі.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після гарячої фази будь-якого конфлікту обов'язково наступає перехідний період. Його важлива частина - це створення механізму перехідного правосуддя. Згідно з принципами ООН, це право на правду і право на справедливість, це компенсація жертвам агресії, це відповідальність. Нам потрібен закон про відповідальність, нам доведеться визначати, хто такі колаборанти, хто злочинці, а хто заручники, хто підпадає під амністію, а хто в жодному разі ні і має понести покарання по повній... Мінреінтеграції в тісній співпраці з колегами по уряду запропонує на розгляд парламенту пакет законопроєктів щодо перехідного періоду. Там будуть відповіді і про колаборантів, і про порядок амністії, і багато інших важливих положень. Ми будемо просити вас їх підтримати", - сказав Резніков.

У цьому контексті він подякував народним депутатам за ухвалення вчора у першому читанні законопроєкту про покарання за воєнні злочини.

"Це дуже правильний крок. Ми не уникнемо цих кроків і не повинні їх боятися, бо кожен з них - це сигнал, у тому числі мільйонам наших громадян, які зараз перебувають у заручниках окупаційного режиму. Коли вони зрозуміють наші з вами підходи до відповідальності, вони знатимуть, чого чекати, і позбудуться страхів. Чим швидше ми дамо людям зрозуміти, як ми бачимо українське майбутнє, тим складніше буде існувати російському окупаційному режиму", - переконаний віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (№2689).

Зокрема, зміни до статті 8 передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, тобто такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.