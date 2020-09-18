Міністерство готує програму реінтеграції Донбасу на 25 років – Резніков

Про це віцепрем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 18 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене в Міністерстві пишеться стратегічна програма на 25 років, тому що я вірю в те, що скоріше повна реінтеграція не відбудеться», - сказав Резніков.

За його словами, безпечна реінтеграція Донбасу тимчасово навряд чи може відбутися швидко, тому ті, хто буде при владі, чи то члени уряду, чи народні депутати, мають мислити стратегічно.

Як повідомлялося, раніше Резніков наголошував на тому, що реінтеграція окупованих територій можлива лише за відсутності ризиків для територіальної цілісності України. На його переконання, спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону.