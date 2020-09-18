Вибори на окупованій території: Резніков просить у ВР поля для маневру

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з розумінням сприйме відмову парламенту змінювати чи уточнювати постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але "якесь інше рішення" розширило б їй поле для маневру на переговорах.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо постанови, яка стосується місцевих виборів, я дам вам максимально відверту відповідь: ця постанова політично дуже правильна і повністю співзвучна з тими тезами, які я особисто виголошую в кожному своєму виступі, інтерв'ю або коментарі. Але суто тактично окремі її положення передчасні... Приймати те чи інше рішення по зміні чи уточненню цієї постанови - це виключно прерогатива українського парламенту... , і буде зрозуміло, якщо парламент України не захоче робити якісь зміни саме до цієї постанови, бо нікому не подобаються ультимативні умови, тим паче з боку країни-агресора. Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якесь інше рішення,.. воно б розширило поле маневру для нашої роботи в Тристоронній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де факто зникне як чинник після 25 жовтня", - сказав Резніков.

Він додав, що рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика переговорів, підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї, дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ.

"Чи ускладнила ця постанова ведення переговорів? Так, ускладнила. Чи скористалися нею наші опоненти для маніпуляцій? Так, скористалися. Чи заблокувала переговорний процес? Так, значною мірою він заблокований. Наприклад, у тому числі в гуманітарній підгрупі, де готується звільнення близько 100 наших бранців", - констатував віцепрем'єр.

Насамкінець Резніков зазначив, що з великою повагою ставиться до українського парламенту і має надію, що народні депутати "на своїй ділянці нашого спільного фронту проти агресора точно не підведуть".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.