Резніков спростував фейк про "підготовку" ТКГ виборів на окупованому Донбасі 25 жовтня

Тристороння контактна група не готує рішень щодо проведення виборів на тимчасово окупованій території Донбасу на 25 жовтня цього року, для виборів в ОРДЛО потрібно ухвалювати окремий закон в українському парламенті й досягти повної деокупації.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в ТКГ Олексій Резніков під час виступу на годині запитань у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще один міф, що в ТКГ начебто підкилимно готують вибори в ОРДЛО на 25 жовтня цього року і начебто тому весь цей клопіт навколо відомої постанови (щодо місцевих виборів — ред.) парламенту. Вибачте, але це нісенітниця", - сказав він.

За його словами, комплекс заходів Мінських угод передбачає, що для виборів в ОРДЛО потрібен окремий закон.

"Саме за окремим законом прийнятим парламентом України на підставі законодавства України, Конституції України та Копенгагенських стандартів можуть бути проведені вибори ОРДЛО після повної деокупації, після виконання всіх безпекових умов, які передбачені в комплексі заходів Мінських угод", - підкреслив Резніков.

Читайте також: Кравчук вимагає від ОРДЛО негайно допустити Червоний Хрест до полонених

Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.