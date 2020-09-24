Україна не йде на шантаж і Росія це бачить – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна не йде на шантаж, але знаходить баланс для засідань Тристоронньої контрактної групи.

Про це він заявив 24 вересня під час спільної з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Україна не йде на шантаж. І це бачать сьогодні всі - і Європа, і, до речі, Росія. Але ми дійсно знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ у Мінську - і баланс у виваженій політиці, і в діалозі в режимі засіданні ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією - суб'єктом Мінського процесу", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, яка реакція України на блокування Росією переговорного процесу в ТКГ вимогами щодо ухвалення Верховною Радою постанови про вибори в ОРДЛО.

За словами Президента, цей діалог "крихкий, нестабільний", але Україна робить усе, щоб цей діалог був і був результат.

Глава держави зауважив, що результат дійсно є. Зокрема, він нагадав, що на Донбасі триває режим "тиші".

"Результат цих засідань "Мінська" чи "Нормандії" ми з вами знаємо, який є. Складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є", - наголосив Зеленський, додавши, що "якщо б не прицільні провокації, ми б зберегли життя всіх людей, всіх людей, які загинули через бойові втрати".

Зеленський нагадав, що 6 вересня на Донабсі в результаті обстрілу загинув один український військовий.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія заблокує роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори в Україні.18 вересня віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час години запитань до уряду заявив, що українська делегація у ТКГ з розумінням сприйме відмову парламенту змінювати чи уточнювати постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але "якесь інше рішення" розширило б їй поле для маневру на переговорах.

Він додав, що рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика переговорів, підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї, дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ.

Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.

Фото: Офіс Президента