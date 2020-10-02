Мінреінтеграції направило на погодження проєкт Стратегії економічного розвитку Донбасу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України направило на погодження центральним органам виконавчої влади та місцевим органам влади Донецької та Луганської областей проєкт концепції майбутньої Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт відомства.

«Ми запросили близько 200 різних установ, в тому числі й півсотні громадських організацій, долучитися до напрацювань концепції. Протягом майже двох місяців Мінреінтеграції збирало та опрацьовувало пропозиції, які надійшли. Вчора (30 вересня – ред.), як і обіцяли, проєкт концепції було направлено на погодження ЦОВВ та місцевим органам влади Донеччини та Луганщини. Протягом 20 днів ми маємо отримати зворотний зв‘язок, врахувати пропозиції та до кінця осені презентувати концепцію», - поінформував віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готує Стратегію економічного розвитку підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей, де будуть відображені пропозиції громад, які безпосередньо там живуть.

Завершити розробку концепції майбутньої Стратегії та презентувати її планується восени цього року.

Як повідомлялося, за даними ООН, лінія зіткнення на сході України сягає 427 км. Вздовж неї розташовані 155 населених пунктів, в яких проживають близько 400 тисяч людей.