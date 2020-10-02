«Слуга народу» відклала виїзне засідання на Донбасі через погоду та коронавірус

Фракція "Слуга народу" відклала виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та високу кількість народних депутатів, у яких діагностовано COVID-19.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила член фракції "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук.

"Погодні умови, карантин, кількість захворілих. Ви бачите, Корнієнко захворів, Артем Культенко захворів, у нас ледь не десяток уже хворіють, інші підозрюються і сидять в самоізоляції. А отже і погіршення погодних умов унеможливили поїздку. Тому що справді в нас сьогодні це неможливо в силу незалежних від нас обставин, але ми обговорюємо це в чаті. Я як член комітету з нацбезпеки і оборони, вважаю трішки безвідповідальним, аби депутати з інших комітетів їхали на точку нуль, щось там пояснювали", - зазначила Верещук.

За словами політика, у цієї поїздки має бути мета - контроль та інспекція.

"Це має бути мета. Мета - інспекція, проконтролювати процес, проконтролювати і подивитися як виконуються Мінські угоди або не виконуються, чи виконується перемир'я. Треба трішки в цьому розуміти, щоб їхати і щось інспектувати. Бо інспектувати лише побачивши, можна поки що утриматися від цього в силу карантину, в силу коронавірусу", - сказала Ірина Верещук.

Депутат додала, що рішення про таку поїздку буде ухвалювати керівництво "Слуги народу".

"Але це буде рішення керівництва. Якщо керівництво фракції, партії і держави вирішить, що треба їхати, звичайно, люди поїдуть", - зауважила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував про наміри фракції провести виїзне засідання на Донбасі наступного тижня.