«Слуга народу» відклала виїзне засідання на Донбасі через погоду та коронавірус

«Слуга народу» відклала виїзне засідання на Донбасі через погоду та коронавірус

Укрінформ
Фракція "Слуга народу" відклала виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та високу кількість народних депутатів, у яких діагностовано COVID-19.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила член фракції "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук.

"Погодні умови, карантин, кількість захворілих. Ви бачите, Корнієнко захворів, Артем Культенко захворів, у нас ледь не десяток уже хворіють, інші підозрюються і сидять в самоізоляції. А отже і погіршення погодних умов унеможливили поїздку. Тому що справді в нас сьогодні це неможливо в силу незалежних від нас обставин, але ми обговорюємо це в чаті. Я як член комітету з нацбезпеки і оборони, вважаю трішки безвідповідальним, аби депутати з інших комітетів їхали на точку нуль, щось там пояснювали", - зазначила Верещук.

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За словами політика, у цієї поїздки має бути мета - контроль та інспекція.

"Це має бути мета. Мета - інспекція, проконтролювати процес, проконтролювати і подивитися як виконуються Мінські угоди або не виконуються, чи виконується перемир'я. Треба трішки в цьому розуміти, щоб їхати і щось інспектувати. Бо інспектувати лише побачивши, можна поки що утриматися від цього в силу карантину, в силу коронавірусу", - сказала Ірина Верещук.

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Депутат додала, що рішення про таку поїздку буде ухвалювати керівництво "Слуги народу".

"Але це буде рішення керівництва. Якщо керівництво фракції, партії і держави вирішить, що треба їхати, звичайно, люди поїдуть", - зауважила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував про наміри фракції провести виїзне засідання на Донбасі наступного тижня.

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